А4.Какой город становится центром гуманизма в XVI в.? 1)Флоренция; 2)Лондон; 3)Мадри??; 4)Рим. А5.В росписи Сикстинской капеллы принимал участие 1)Ганс Гольбейн; 2)Альбрехт Дюрер; 3)Донато Браманте; 4)Микеланджело Буан...
История
А4.Какой город становится центром гуманизма в XVI в.? 1)Флоренция; 2)Лондон; 3)Мадри??; 4)Рим. А5.В росписи Сикстинской капеллы принимал участие 1)Ганс Гольбейн; 2)Альбрехт Дюрер; 3)Донато Браманте; 4)Микеланджело Буанарроти. А6.Кто из великих ученых XVII в. считается основоположником философии 1)Нового времени? 2)Джон Локк; 3)Рене Декарт; 4)Уильям Гарвей; 5)Галилео Галилей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Флоренция Микеланджело Декарт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение; 1) (41α-39α)·47=3384; 2) (500b-497b):85=99; 3) 1050:(17x+8x)=21; 4) 2244:(111z-9z)=22:
Литература
Сочинение Тарас Бульба. План: 1. Историческая эпоха. 2. Сыновья Тараса. 3. Тарас Бульба- настоящий герой