А4.Какой город становится центром гуманизма в XVI в.? 1)Флоренция; 2)Лондон; 3)Мадри??; 4)Рим. А5.В росписи Сикстинской капеллы принимал участие 1)Ганс Гольбейн; 2)Альбрехт Дюрер; 3)Донато Браманте; 4)Микеланджело Буан...

История

А4.Какой город становится центром гуманизма в XVI в.? 1)Флоренция; 2)Лондон; 3)Мадри??; 4)Рим. А5.В росписи Сикстинской капеллы принимал участие 1)Ганс Гольбейн; 2)Альбрехт Дюрер; 3)Донато Браманте; 4)Микеланджело Буанарроти. А6.Кто из великих ученых XVII в. считается основоположником философии 1)Нового времени? 2)Джон Локк; 3)Рене Декарт; 4)Уильям Гарвей; 5)Галилео Галилей.

Автор: Гость