Сочинение Тарас Бульба. План: 1. Историческая эпоха. 2. Сыновья Тараса. 3. Тарас Бульба- настоящий герой
Литература
Сочинение Тарас Бульба. План: 1. Историческая эпоха. 2. Сыновья Тараса. 3. Тарас Бульба- настоящий герой
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