Сочинение портрет милы

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Многие художники рисовали портреты. Кто-то выбирал в качестве модели известных людей своего времени, а другие просто просили позировать случайных прохожих, но ценность любого портрета для потомков очень велика. Сквозь портреты мы видим наше прошлое, далекое и близкое, которое приближается - и становится родным и понятным. Довольно интересной кажется картина Хабарова «Портрет Милы». На картине изображена обычная девочка, которая увлеченно читает книгу. Процесс полностью поглотил все внимание Милы, поэтому она забралась в кресло с ногами. Рядом с креслом небрежно лежат коньки, что говорит о том, что девочка недавно вернулась с прогулки. Она только успела расстаться с коньками – и сразу же уселась за любимую книгу. Сверху над креслом висит небольшая лампа, которая освещает легкими лучами книжку. Художник нарисовал девочку более светлыми красками, а вот окружающие предметы постарался выделить темным. Этот прием помогает еще полнее передать трогательность Милы, ее беззащитность. Картина очень понравилась мне своей оригинальностью, но вот девочка с книгой в руках – это уже экзотика. Сегодня мы чаще читаем книги на мониторе, поэтому обычная книжка немного впечатляет. Источник: http://uchim.org/sochineniya/sochinenie-po-kartine-xabarova-portret-mily