Покупатель заплотил за 4метра ткани 840.сколько нужно заплотить за 12метромтакой же ткани
Математика
Покупатель заплотил за 4метра ткани 840.сколько нужно заплотить за 12метромтакой же ткани
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
840 разделить на 4, получается 210 (рублей) - стоит один метр ткани 210 умножить на 12 будет 2.520 (рублей) - стоит 12 метров ткани ответ : за 12 метров такой ткани нужно заплатить 2.520 рублей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
20 БАЛЛОВ! 1.Как было организовано ремесленное производство в Средние века. Какие ??зменения были необходимы для перехода к капитализму? 2.Что...
Английский язык
Математика
ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ СРОЧНО ХЕЛППППППППП ПЛИЗ УМОЛЯЮ ОЧЕНЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!даю все мои баллы что есть
Математика
Девочки к празднику купили 3 вида зефира : лимонный малинновый и яблочный. При звешиваний оказалось что яблосный зефир весит 400 граммов лимонный в...