Покупатель заплотил за 4метра ткани 840.сколько нужно заплотить за 12метромтакой же ткани

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840 разделить на 4, получается 210 (рублей) - стоит один метр ткани 210 умножить на 12 будет 2.520 (рублей) - стоит 12 метров ткани ответ : за 12 метров такой ткани нужно заплатить 2.520 рублей