Какой праздник в 10 октября мне нужен по англискому

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Какой праздник в 10 октября мне нужен по англискому
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Автор: Гость
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Гость:
Как и 23 февраля. день защитника отечества.
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