Как связаны между собой понятия: дань, полюдье, организованная система взимания н??логов, погосты, уроки

История
Как связаны между собой понятия: дань, полюдье, организованная система взимания н??логов, погосты, уроки
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Автор: Гость
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Гость:
Це системи збору данини
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