Нод чисел 34 и 96 и 6 14 и 26

Математика
Нод чисел 34 и 96 и 6 14 и 26
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Гость:
34 и 96 34:2                       96:2              614:2                      26:2 17:17                     48:2              307:307                  13:13 1                            24:2               1                              1                               12:2                                6:2                                3:3                                 1 НОД (34 и 96 и 614 и 26)=2
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