Нод чисел 34 и 96 и 6 14 и 26
Математика
Нод чисел 34 и 96 и 6 14 и 26
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34 и 96 34:2 96:2 614:2 26:2 17:17 48:2 307:307 13:13 1 24:2 1 1 12:2 6:2 3:3 1 НОД (34 и 96 и 614 и 26)=2
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