Решите задачу: алёша живёт на 5 этоже чтобы подняться по лестнице на один этаж он т??атит полминуты сколько времени тратит Алёша поднимаясь по лестнице до своей квартиры

Математика

Решите задачу: алёша живёт на 5 этоже чтобы подняться по лестнице на один этаж он т??атит полминуты сколько времени тратит Алёша поднимаясь по лестнице до своей квартиры

Автор: Гость