Решите задачу: алёша живёт на 5 этоже чтобы подняться по лестнице на один этаж он т??атит полминуты сколько времени тратит Алёша поднимаясь по лестнице до своей квартиры

Математика
Решите задачу: алёша живёт на 5 этоже чтобы подняться по лестнице на один этаж он т??атит полминуты сколько времени тратит Алёша поднимаясь по лестнице до своей квартиры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если считать что Алеша проходит 1 полный лестничный пролет за 30 сек. Тогда получается что он тратит на весь путь 150 секунд, то есть 2 минуты 30 секунд.
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