Укажите причины создание иремии Наполнена Бонапарта

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Выбор религии народом всегда определяется его правителями. Истинной религией всегда оказывается та, которую исповедует государь; истинный бог – то бог, поклоняться которому приказывает государь; таким образом, воля духовенства, которое руководит государями, всегда оказывается и волей самого бога. Наполеон Буонапарт родился в 1755 году на о. Корсика (Генуэзская республика). Через тринадцать лет после рождения мальчика, права на остров были проданы Людовику XV. Большая семья Буонапарте состояла из 13 братьев , 5 из них умерли в детстве. Отец Наполеона, Карло, был видным корсиканским политиком и адвокатом, что позволило ему «выбить» от французов стипендию для своих сыновей: Наполеона и Жозефа, который готовился к духовному чину священника. Наполеону же была уготована военная карьера. Причины создания империи Наполеона Бонапарта В 1778 году братья переезжают во Францию, в Отёненский колледж, где прилежно изучают французский язык. Несмотря на старании, в речи Наполеона всю жизнь будет слышен Корсиканский акцент. Обладая аналитическим умом, Наполеон добивается успехов в математике, а вот гуманитарные знания, напротив, давались Буонапарте с великим трудом, хотя он интересуется великими полководцами древности (Ю. Цезарем и А. Великим). После колледжа Наполеон случайно поступает в Кадетскую школу (он выигрывает конкурс «Ожерелье королевы», дающий право на бесплатное поступление). В кадетской школе Буонапарте обучается тонкостям геометрии, математики и гражданского законодательства. К 1785 году Наполеон блестяще заканчивает учебу, после чего ему приходится заботиться о своих осиротевших родственниках (отец будущего полководца умирает в тот же год), пытаясь выделить им средства из скудного жалования поручика. В период с 1785 по 1794 год Наполеон уверенно продвигается по военной карьерной лестницу, пройдя путь от самых низов до бригадного генерала. Источник: http://drevnijmir.ru/fo/ljudi/7_3/383.php