Помогите решить уравнение и найти его корни, пожалуйстаааа 4x^2-64=0 5y^2+3=0 2-13y-7y^2
Алгебра
Помогите решить уравнение и найти его корни, пожалуйстаааа 4x^2-64=0 5y^2+3=0 2-13y-7y^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4x² -64 =0 4(x² -16) =0 x² =16 x =+-4 2) 5y² +3 =0 5y² = -3 y² = -3/5 уравнение корней не имеет 3) 2 -13y -7y² =0; ×(-1) 7y² +13y -2 =0 D =13² +4×7×2=225=15² x1=(-13 -15)/14 = -2 x2=(-13+15)/14 =2/14 =1/7
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