Какую культуру мы называем полукочевой культорой
История
Какую культуру мы называем полукочевой культорой
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Полукочевая культура - культура, совмещающая в себе кочевую и оседлую культуру; переходящая к оседлому образу жизни от кочевой.
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