Какую культуру мы называем полукочевой культорой

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Какую культуру мы называем полукочевой культорой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полукочевая культура - культура, совмещающая в себе кочевую и оседлую культуру; переходящая к оседлому образу жизни от кочевой.
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