Какая грамотическая основа в этих предложениях: Я люблю плюшки, бутоны и кекс ! я л??блю хлеб и торт, и пирожное,и пряники. А ещё я люблю кальки, сайру, судака в маринаде и жареную картошку. Я всей своей душой люблю мороженое. ...

Русский язык

Какая грамотическая основа в этих предложениях: Я люблю плюшки, бутоны и кекс ! я л??блю хлеб и торт, и пирожное,и пряники. А ещё я люблю кальки, сайру, судака в маринаде и жареную картошку. Я всей своей душой люблю мороженое. Мишка выдохся и молчал.

Автор: Гость