Какая грамотическая основа в этих предложениях: Я люблю плюшки, бутоны и кекс ! я л??блю хлеб и торт, и пирожное,и пряники. А ещё я люблю кальки, сайру, судака в маринаде и жареную картошку. Я всей своей душой люблю мороженое. ...

Русский язык
Какая грамотическая основа в этих предложениях: Я люблю плюшки, бутоны и кекс ! я л??блю хлеб и торт, и пирожное,и пряники. А ещё я люблю кальки, сайру, судака в маринаде и жареную картошку. Я всей своей душой люблю мороженое. Мишка выдохся и молчал.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю. мишка выдохся молчал подлежащие и сказуемое.
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