8(2x+5)+4(6+7x)=при x=3
Математика
8(2x+5)+4(6+7x)=при x=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8(2х+5)+4(6+7х)=16х+40+24+28х=44х+64 Если х=3, то 44х+64=44*3+64=132+64=196
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