Здесь спрятано 15 слов связанных с историей книги материал для письма страны и т. д. найди их читая и по гризонтали и по вертикали??

Литература

Здесь спрятано 15 слов связанных с историей книги материал для письма страны и т. д. найди их читая и по гризонтали и по вертикали??

Автор: Гость