Здесь спрятано 15 слов связанных с историей книги материал для письма страны и т. д. найди их читая и по гризонтали и по вертикали??
Литература
Здесь спрятано 15 слов связанных с историей книги материал для письма страны и т. д. найди их читая и по гризонтали и по вертикали??
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Египет, бамбук, шёлк, Новгород, Русь, Рим, грамота, камень, воск, бумага, береста, перо, папирус, Китай, Англия.
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