По уравнение координаты x(t)=12-4t определить вид движения и найти координату тела че??ез 35сек
Физика
По уравнение координаты x(t)=12-4t определить вид движения и найти координату тела че??ез 35сек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: X(t) = 12 - 4*t Запишем общее уравнение движения: X(t) = Xo + Vo*t Это равномерное движение из точки Хо=12 м с начальной скоростью Vo=4 м/с, направленной ПРОТИВ положительного направления оси (об этом говорит знак "-" X(35) = 12 -4*35 = (далее самостоятельно!)
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