По уравнение координаты x(t)=12-4t определить вид движения и найти координату тела че??ез 35сек

Гость: Гость:

Дано: X(t) = 12 - 4*t Запишем общее уравнение движения: X(t) = Xo + Vo*t Это равномерное движение из точки Хо=12 м с начальной скоростью Vo=4 м/с, направленной ПРОТИВ положительного направления оси (об этом говорит знак "-" X(35) = 12 -4*35 = (далее самостоятельно!)