Где спрятано 15 слов связанных с историей книги материал письма странных
Литература
Где спрятано 15 слов связанных с историей книги материал письма странных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Новгород, воск, Русь, пергамент, шелк, перо, грамота, бамбук, береста, бумага, папирус, Китай, Египет, камень. Одно не нашла.(
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