У мальчика в правом кармане втрое больше рублей, чем в левом, а в левом на 24 рубля м??ньше чем в правом. Сколько рублей в правом кармане.

Математика
У мальчика в правом кармане втрое больше рублей, чем в левом, а в левом на 24 рубля м??ньше чем в правом. Сколько рублей в правом кармане.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - рублей в левом кармане. 3Х - рублей в правом кармане. Х+24=3Х Х-3Х=-24 -2Х=-24 -Х=-12 Х=12 12 руб. - в левом кармане. 2) 12*3=36(руб.) - в правом кармане. Ответ: 36 рублей в правом кармане.
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