У мальчика в правом кармане втрое больше рублей, чем в левом, а в левом на 24 рубля м??ньше чем в правом. Сколько рублей в правом кармане.

Математика

У мальчика в правом кармане втрое больше рублей, чем в левом, а в левом на 24 рубля м??ньше чем в правом. Сколько рублей в правом кармане.

Автор: Гость