Стороны пятиугольника пронумеровали. Первая сторона равна 4 сантиметра , а каждая следующая сторона на 2 сантиметра длиннее предыдущей Вычислите периметр пятиугольника.

Математика
Стороны пятиугольника пронумеровали. Первая сторона равна 4 сантиметра , а каждая следующая сторона на 2 сантиметра длиннее предыдущей Вычислите периметр пятиугольника.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+7+7+7+7=32перимитер пятиугольника
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите сделать 363, но мне надо именно с 9 действия
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста сделать 1 задание!
Ответить
Физика
Каковы сравнительные данные размеров молекул?
Ответить
География
что такое иммиграция это
Ответить
Обществознание
Помогите пожалуйста))))))) Срочно 30 б дам
Ответить