Стороны пятиугольника пронумеровали. Первая сторона равна 4 сантиметра , а каждая следующая сторона на 2 сантиметра длиннее предыдущей Вычислите периметр пятиугольника.
Математика
Стороны пятиугольника пронумеровали. Первая сторона равна 4 сантиметра , а каждая следующая сторона на 2 сантиметра длиннее предыдущей Вычислите периметр пятиугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+7+7+7+7=32перимитер пятиугольника
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