Стороны пятиугольника пронумеровали. Первая сторона равна 4 сантиметра , а каждая следующая сторона на 2 сантиметра длиннее предыдущей Вычислите периметр пятиугольника.

Математика

Стороны пятиугольника пронумеровали. Первая сторона равна 4 сантиметра , а каждая следующая сторона на 2 сантиметра длиннее предыдущей Вычислите периметр пятиугольника.

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