В чем отличие балета Ярославна от оперы князя Игоря (6 предложений)

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Прочитайте переложения плача Ярославны В. И. Стеллецкого и И. И. Козлова. Чем отличаются эти тексты и что в них общего? И тот и другой — поэтические переводы «Слова о полку Игореве». Авторы с ува­жением относятся к тексту произведения, стремятся передать характер Ярославны, ее любовь к мужу, увидеть в плаче выра­жение обобщенной скорби русских жен­щин в тяжелую для страны годину испы­таний. Вместе с тем следует отметить, что пере­ложение ученого В. И. Стеллецкого бли­же, нежели поэтический перевод И. И. Коз­лова, к тесту древнерусского памятника с сохранением присущей ему ритмики. Лю­бопытно знать, что именно Стеллецкий защитил докторскую диссертацию о про­блемах ритмики «Слова о полку Игореве» в 1978 году. Перевод И. И. Козлова можно считать свободным, и в нем в наибольшей степени отразилось эмоционально-личностное восприятие поэтом плача Ярослав­ны. Он вводит древнерусский текст в свою поэтическую систему. Так, к примеру, Стеллецкий, следуя за памятником, обра­щает слова Ярославны к Днепру Словутичу, господину: «Прилелей ко мне ты ладу, господин мой, чтоб не слать к нему мне слез на море рано!» В тексте Козлова она обращается просто «Днепр мой славный», обращение к нему становится более раз­вернутым: «О река! отдай мне друга -На волнах его лелей,Чтобы грустная подругаОбняла его скорей;Чтоб я боле не видалаВещих ужасов во сне,Чтоб я слез к нему не слалаСиним морем на заре». Переложение выполнено уже в прави­лах стихосложения, принятых в первой половине XIX века. В переложении Коз­лова углубляется любовно-личностное начало. Примечательно, что оно посвяще­но княгине 3. Волконской, поэтессе, хо­зяйке музыкально-литературного салона времен А. Пушкина.