В чем отличие балета Ярославна от оперы князя Игоря (6 предложений)
Музыка
В чем отличие балета Ярославна от оперы князя Игоря (6 предложений)
Ответ(ы) на вопрос:
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Прочитайте переложения плача Ярославны В. И. Стеллецкого и И. И. Козлова. Чем отличаются эти тексты и что в них общего? И тот и другой — поэтические переводы «Слова о полку Игореве». Авторы с уважением относятся к тексту произведения, стремятся передать характер Ярославны, ее любовь к мужу, увидеть в плаче выражение обобщенной скорби русских женщин в тяжелую для страны годину испытаний. Вместе с тем следует отметить, что переложение ученого В. И. Стеллецкого ближе, нежели поэтический перевод И. И. Козлова, к тесту древнерусского памятника с сохранением присущей ему ритмики. Любопытно знать, что именно Стеллецкий защитил докторскую диссертацию о проблемах ритмики «Слова о полку Игореве» в 1978 году. Перевод И. И. Козлова можно считать свободным, и в нем в наибольшей степени отразилось эмоционально-личностное восприятие поэтом плача Ярославны. Он вводит древнерусский текст в свою поэтическую систему. Так, к примеру, Стеллецкий, следуя за памятником, обращает слова Ярославны к Днепру Словутичу, господину: «Прилелей ко мне ты ладу, господин мой, чтоб не слать к нему мне слез на море рано!» В тексте Козлова она обращается просто «Днепр мой славный», обращение к нему становится более развернутым: «О река! отдай мне друга -На волнах его лелей,Чтобы грустная подругаОбняла его скорей;Чтоб я боле не видалаВещих ужасов во сне,Чтоб я слез к нему не слалаСиним морем на заре». Переложение выполнено уже в правилах стихосложения, принятых в первой половине XIX века. В переложении Козлова углубляется любовно-личностное начало. Примечательно, что оно посвящено княгине 3. Волконской, поэтессе, хозяйке музыкально-литературного салона времен А. Пушкина.
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