Составьте формулу веществ, в состав которых входит: а) калиций и кислород; б) алюми??ий и хлор ; в) водород и сера(2)
Химия
Составьте формулу веществ, в состав которых входит: а) калиций и кислород; б) алюми??ий и хлор ; в) водород и сера(2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)CaO ОКСИД КАЛЬЦИЯ б)AlCl3 ХЛОРИД АЛЮМИНИЯ в)H2S СЕРОВОДОРОД
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