Составьте формулу веществ, в состав которых входит: а) калиций и кислород; б) алюми??ий и хлор ; в) водород и сера(2)

Химия

Составьте формулу веществ, в состав которых входит: а) калиций и кислород; б) алюми??ий и хлор ; в) водород и сера(2)

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