У Маши было 4 яблока а у Кати 7. сколько в общем они было яблок?
Математика
У Маши было 4 яблока а у Кати 7. сколько в общем они было яблок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+7 = 11 яблок было всего у двух девочек.
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