У Маши есть 25 карандашей. Из них 12 красные, 8 синие, остальные зеленые. 10 карандаше?? короткие, остальные длинные. Среди длинных карандашей поровну красных, синих и зеленых. Сколько у Маши коротких синих карандашей?

Математика

У Маши есть 25 карандашей. Из них 12 красные, 8 синие, остальные зеленые. 10 карандаше?? короткие, остальные длинные. Среди длинных карандашей поровну красных, синих и зеленых. Сколько у Маши коротких синих карандашей?

Автор: Гость