У Маши есть 25 карандашей. Из них 12 красные, 8 синие, остальные зеленые. 10 карандаше?? короткие, остальные длинные. Среди длинных карандашей поровну красных, синих и зеленых. Сколько у Маши коротких синих карандашей?
Математика
У Маши есть 25 карандашей. Из них 12 красные, 8 синие, остальные зеленые. 10 карандаше?? короткие, остальные длинные. Среди длинных карандашей поровну красных, синих и зеленых. Сколько у Маши коротких синих карандашей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25-10=15(длинных) 15/3=5(длинных синих) 8-5=3(коротких синих) Ответ:3
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