У Милы в 3 раза больше слив, чем у Тимы, если Мила съест 4 сливы, то у детей их станет ??оровну. Сколько слив у Милы?

Математика

У Милы в 3 раза больше слив, чем у Тимы, если Мила съест 4 сливы, то у детей их станет ??оровну. Сколько слив у Милы?

Автор: Гость