У Милы в 3 раза больше слив, чем у Тимы, если Мила съест 4 сливы, то у детей их станет ??оровну. Сколько слив у Милы?
Математика
У Милы в 3 раза больше слив, чем у Тимы, если Мила съест 4 сливы, то у детей их станет ??оровну. Сколько слив у Милы?
Ответ(ы):
Гость:
У Милы 6 слив у Тимы 2 сливы
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