У нас есть числа: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10. Только с помощью деления (можно ставить скобки и соединять цифры). Нужно получить число 3

Математика

У нас есть числа: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10. Только с помощью деления (можно ставить скобки и соединять цифры). Нужно получить число 3

Автор: Гость