У нас есть числа: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10. Только с помощью деления (можно ставить скобки и соединять цифры). Нужно получить число 3
Математика
У нас есть числа: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10. Только с помощью деления (можно ставить скобки и соединять цифры). Нужно получить число 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6:2=3 12:4=3 15:5=3 18:6=3 21:7=3 24:6=3 и так далие
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