Вычисли приближённое число ромашек на клумбе прямоугольной формы с размерами 6 м ?? 4 м. Плиииз!!!

Математика

Вычисли приближённое число ромашек на клумбе прямоугольной формы с размерами 6 м ?? 4 м. Плиииз!!!

Автор: Гость