Вычисли приближённое число ромашек на клумбе прямоугольной формы с размерами 6 м ?? 4 м. Плиииз!!!
Математика
Вычисли приближённое число ромашек на клумбе прямоугольной формы с размерами 6 м ?? 4 м. Плиииз!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6*4=24 кв.м-клумба 2) 24*25=600 штук. Ответ:600 штук.
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