Эй можете помочь скажите отгадку

Математика
Эй можете помочь скажите отгадку
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Гость:
Хлеб ответ Хлеб давай это правильной ответ Хлеб
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