Что делать, если учитель старшей школы нарушает закон "Право ученика на не выставление нежелательной текущей отметки за письменную работу" (отметки за самостоятельную письменную работу по новой теме не объявляются ученикам и не...
Химия
Что делать, если учитель старшей школы нарушает закон "Право ученика на не выставление нежелательной текущей отметки за письменную работу" (отметки за самостоятельную письменную работу по новой теме не объявляются ученикам и не комментируются, а сразу выставляются в классный журнал).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чувак просто смирись .Как говориться не лезь в залупу , ибо тебе ещё учится с этим учителем 4 года.Да бывают учителя придираются , это бывает , просто на все придирки будь мил и добр .
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