Помогите пожалуйсто что означает многозначные
Русский язык
Помогите пожалуйсто что означает многозначные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Много значений чего-либо.к примеру возьмём "многозначные слова":Многозначные слова — слова, у которых есть два и более лексических значения.
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