Привет ,мне нужна ваша помощь ! Мне нужно составить предложение в котором должно б??ть краткое причастие,предложение должно быть про речки.
Русский язык
Привет ,мне нужна ваша помощь ! Мне нужно составить предложение в котором должно б??ть краткое причастие,предложение должно быть про речки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы с другом пошли на речку,берег которой был украшен ракушками.
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