Привет ,мне нужна ваша помощь ! Мне нужно составить предложение в котором должно б??ть краткое причастие,предложение должно быть про речки.

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Привет ,мне нужна ваша помощь ! Мне нужно составить предложение в котором должно б??ть краткое причастие,предложение должно быть про речки.

Автор: Гость