Какой набор хромосом и ДНК в различные периоды митоза?

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Когда клетка начинает делится у нее гаплойдный набор хромосом,в процессе митоза из 23 хромосом образуется 46,т.е диплойдный набор.В последствии мейоза из 46 хромосом,получаетя 23,т.е. из диплойдного,обратно в гаплойдный