Какой набор хромосом и ДНК в различные периоды митоза?
Биология
Какой набор хромосом и ДНК в различные периоды митоза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда клетка начинает делится у нее гаплойдный набор хромосом,в процессе митоза из 23 хромосом образуется 46,т.е диплойдный набор.В последствии мейоза из 46 хромосом,получаетя 23,т.е. из диплойдного,обратно в гаплойдный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
между двумя пристанями катер поплывёт по течению реки за 6 часов а плот за 42 часа. За сколько часов катер проплывает такое же расстояние по озеру?
Математика
Октай выше санана на 6 см а санан выше эмиля на 7 см их рост в сумме состовляет452. найди рост каждого мальчика?
Математика
Длина прямоугольного параллелепипеда 42 см, ширина 15 см, высота 5 см. найти сумму дл??нн всех рёбер