Длина прямоугольного параллелепипеда 42 см, ширина 15 см, высота 5 см. найти сумму дл??нн всех рёбер
Математика
Длина прямоугольного параллелепипеда 42 см, ширина 15 см, высота 5 см. найти сумму дл??нн всех рёбер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42+15+5=62 Ответ 62 62 Ответ 62 Это правильно ответ 62
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