Запишите пары чисел ,в которых второе число кратно первому:7)12 и16 ;8) 23и115.
Математика
Запишите пары чисел ,в которых второе число кратно первому:7)12 и16 ;8) 23и115.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15 и 45 Числа ,в которых второе число кратно первому: 4) 16 и 80 5) 17 и 51 7) 12 и 60 8) 23 и 115
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