Рассказ о рефолюции гарибальди

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Революция 1848—49 в Италии, буржуазная революция, в задачи которой входили ликвидация феодально-абсолютистских порядков, уничтожение государственной раздробленности и иноземного (австрийского) гнёта, создание единого национального итальянского государства. На 1-м этапе революции (январь — август 1848) во главе антифеодального национального лагеря стояла либеральная буржуазия. Она выступала под лозунгами освобождения и объединения страны «сверху» вокруг Савойской династии или римского папы Пия IX. Начало революции положило народное восстание 12 января 1848 в Палермо (Сицилия) . В феврале — марте 1848 в Королевстве обеих Сицилий, Сардинском королевстве, Великом герцогстве тосканском и Папском государстве были провозглашены умеренные буржуазные конституции; в ряде государств образовались конституционные правительства. В марте 1848, в результате народных восстаний, сбросили австрийское иго Ломбардия и Венеция (в Венеции 22 марта была провозглашена республика) , в герцогствах Парма и Модена была свергнута власть проавстрийских правителей. В обстановке стремительного роста патриотического движения началась война за независимость (см. Австро-итальянская война 1848—49). Однако пораженческая тактика верховного главнокомандующего итальянскими войсками Карла Альберта и его окружения, вызванная корыстными династическими целями, а также страхом перед назревавшей народной войной, ослабила лагерь революции, что в свою очередь дало возможность поднять голову внутренней феодально-монархической контрреволюции. 29 апреля Пий IX выступил с призывом о прекращении войны с Австрией. 15 мая был осуществлен контрреволюционный переворот в Неаполе. После поражения под Кустоцой (25 июля) Карл Альберт заключил позорное перемирие, вернувшее Ломбардию и Венецию под власть австрийских Габсбургов. Развернувшийся осенью 1848 2-й этап революции, ознаменовавший более высокий уровень её развития, возглавили буржуазные революционеры-демократы (Дж. Мадзини, Дж. Гарибальди и др.) . Они выдвинули программу демократического переустройства и объединения страны «снизу» , предусматривавшую развёртывание народной войны против Австрии и созыв Всеитальянского учредительного собрания для решения вопроса о будущем государственном устройстве Италии; мадзинисты требовали провозглашения единой Итальянской республики. Опорными центрами возобновившейся революционной борьбы явились Венеция и Тоскана, где в результате народных выступлений к власти пришли представители демократического национально-революционного движения, а с ноября 1848 — Папское государство. 16 ноября 1848 в Риме вспыхнуло народное восстание, в результате которого образовалось светское правительство. 9 февраля 1849 была провозглашена Римская республика. Во главе её встал Триумвират (с марта им руководил Дж. Мадзини) . Социально-экономическое законодательство Триумвирата (наиболее прогрессивное времён революции) отражало в известной мере требования социальных слоев, являвшихся надёжной опорой республики. Учитывая интересы городской мелкой буржуазии, оно было направлено на развитие торговли и ремесла (чему должны были способствовать отмена сковывавших их налогов и освобождение лавочников от уплаты задолженности казне) . В целях улучшения жизненных условий бедноты были установлены твёрдые цены на соль, приняты меры по организации общественных работ (чтобы уменьшить безработицу) , а бедняки были переселены в реквизированные церковные здания. Наиболее важным был закон, предусматривавший национализацию церковных земель и передачу значительной её части в вечную аренду беднейшему крестьянству. 20 марта вновь началась война против Австрии. Но три дня спустя армия Карла Альберта потерпела поражение при Новаре. Военной катастрофой воспользовалась внешняя и внутренняя контрреволюция. В мае 1849 австрийская армия заняла Флоренцию, где ещё до того произошёл монархический переворот, а войска неаполитанских Бурбонов, изгнанные в 1848 с острова Сицилия, вновь овладели островом.