Хватит ли 50 рублей чтобы купить 2 булочки по 30 рублей если да то сколько рублей ост??нется. если нет то сколько рублей нужно добавить чтобы купить. 1 ДЕЙСТВИЕ С ПОЯСНЕНИЕМ,ПОЖАЛУЙСТА.
Математика
Хватит ли 50 рублей чтобы купить 2 булочки по 30 рублей если да то сколько рублей ост??нется. если нет то сколько рублей нужно добавить чтобы купить. 1 ДЕЙСТВИЕ С ПОЯСНЕНИЕМ,ПОЖАЛУЙСТА.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30*2=60 (рублей) - за 2 булочки 2) 60>50 3) 60 - 50 = 10 рублей - нужно добавить Ответ: не хватит, нужно ещё 10 рублей.
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