Хватит ли 50 рублей чтобы купить 2 булочки по 30 рублей если да то сколько рублей ост??нется. если нет то сколько рублей нужно добавить чтобы купить. 1 ДЕЙСТВИЕ С ПОЯСНЕНИЕМ,ПОЖАЛУЙСТА.

Математика

Хватит ли 50 рублей чтобы купить 2 булочки по 30 рублей если да то сколько рублей ост??нется. если нет то сколько рублей нужно добавить чтобы купить. 1 ДЕЙСТВИЕ С ПОЯСНЕНИЕМ,ПОЖАЛУЙСТА.

Автор: Гость