Найти в сказке о мертвой царевне и семи богатырях. Информация о животном,О волшебстве,И бытовые сказки.

Литература
Найти в сказке о мертвой царевне и семи богатырях. Информация о животном,О волшебстве,И бытовые сказки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Царевна-добрая,великодушная,приветливая(идеал девушки) Герои-семь богатырей-нейтральны,хорошо относятся к царевне,если что случись друг другу помогут,братья они дружные царица-злая женщина,любащая только себя,ненавидит царевну-красавицу королевич Елесей (вроде так его зовут,не помню)-любит царевну,готов на разные подвиги ради любимой,положителный герой:)
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