Умаляю помоги СРОЧНО надо!!!!!!!!! 549 решите УМОЛЯЮ.

Гость: Гость:

Мне было лет семь-восемь. Кто-то подАрил мне сАмокат - красный, блестящий, на белых дутых шИнах. Сперва я гОнял по дОщАтым тротуарам в своём квартале. Но счАстье распирало меня, и постепенно я уезжал всё дальше. И, наконец, увидел на углу кирпиЧНого дома табличку "Ключевской спуск". Улочка была тихая, малолюдная, со старинными одноэтажными мага­зиНЧиками, мастерскими и аптеками. Посредине тЯнулась в обрамлении трАвяных гАзонов булыжная мОстовая, а у дОмов - уЗкие, но глаДкие полОсы асфальта. И главное, что они вели под уклон! Ура!