Что общего между кальмарами и ракетой?
Биология
Что общего между кальмарами и ракетой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оба двигаются на реактивной тяге: кальмар выбрасывает струю воды, а ракета струю газов от сгоревшего топлива
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