Лабораторная работа: 1. Возьмите пшеничную мук, добавьте воду и сделайте комочек т??ста. 2. Поместите его в марлю и промойте с стакане с водой. Как изменилась вода? Почему? 3. Капните 1 каплю раствора йода в стакан водой, в кот...
Биология
Лабораторная работа: 1. Возьмите пшеничную мук, добавьте воду и сделайте комочек т??ста. 2. Поместите его в марлю и промойте с стакане с водой. Как изменилась вода? Почему? 3. Капните 1 каплю раствора йода в стакан водой, в котором промывали кусочек теста. Как изменилась окраска содержимого стакана? Чем это можно объяснить? 4. Тоже проделайте с кусочком картофеля и йодом. 5. Оформите лабораторную работу в тетрадях. Результаты работы запишите в таблицу по образцу. Что делали: Что наблюдали:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,2.Причина изменения воды (цвет становится мутно-белым) связано с наличием белков в муке. 3.Изменение окраски (цвет становится синим) можно объяснить наличием углеводов. 4.Картофель даст такой же результат, поскольку и в нём, и в муке содержится белок крахмал.
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