Лабораторная работа: 1. Возьмите пшеничную мук, добавьте воду и сделайте комочек т??ста. 2. Поместите его в марлю и промойте с стакане с водой. Как изменилась вода? Почему? 3. Капните 1 каплю раствора йода в стакан водой, в кот...

Биология

Лабораторная работа: 1. Возьмите пшеничную мук, добавьте воду и сделайте комочек т??ста. 2. Поместите его в марлю и промойте с стакане с водой. Как изменилась вода? Почему? 3. Капните 1 каплю раствора йода в стакан водой, в котором промывали кусочек теста. Как изменилась окраска содержимого стакана? Чем это можно объяснить? 4. Тоже проделайте с кусочком картофеля и йодом. 5. Оформите лабораторную работу в тетрадях. Результаты работы запишите в таблицу по образцу. Что делали: Что наблюдали:

Автор: Гость