Каким условиям, по Вашему мнению, должны соответствовать новые социальные нормы, ??тобы они были приняты обществом? (Используя обществоведческие знания и личный социальный опыт, укажите любые три условия.)

Обществознание

Каким условиям, по Вашему мнению, должны соответствовать новые социальные нормы, ??тобы они были приняты обществом? (Используя обществоведческие знания и личный социальный опыт, укажите любые три условия.)

Автор: Гость