1)Найдите произведение:а)7•4\21,б)5/14•28 в)2,2/15•9/16? 2)Раствор содержит 18% соли.Сколько ??раммов соли содержится в 300г.раствора? 3)Миша прочитал 7/15 книги,в которой 300 стр.Сколько страниц прочитал Миша? Срочно!!!

Математика
1)Найдите произведение:а)7•4\21,б)5/14•28 в)2,2/15•9/16? 2)Раствор содержит 18% соли.Сколько ??раммов соли содержится в 300г.раствора? 3)Миша прочитал 7/15 книги,в которой 300 стр.Сколько страниц прочитал Миша? Срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) миша прочитал 7/15=300 300:15×7=140 300-140=160 он прочитал 160 страниц
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