Ребята,помогите пожалуйста!!!! При сгорании 17,0 г вещества образовалось 52,8 г углек??слого газа и 23,5 г воды. Определить молекулярную формулу вещества,если известно,что относительная плотность его паров по воздуху равна 5,87.

Химия

Ребята,помогите пожалуйста!!!! При сгорании 17,0 г вещества образовалось 52,8 г углек??слого газа и 23,5 г воды. Определить молекулярную формулу вещества,если известно,что относительная плотность его паров по воздуху равна 5,87.

Автор: Гость