Ребята,помогите пожалуйста!!!! При сгорании 17,0 г вещества образовалось 52,8 г углек??слого газа и 23,5 г воды. Определить молекулярную формулу вещества,если известно,что относительная плотность его паров по воздуху равна 5,87.

Химия
Ребята,помогите пожалуйста!!!! При сгорании 17,0 г вещества образовалось 52,8 г углек??слого газа и 23,5 г воды. Определить молекулярную формулу вещества,если известно,что относительная плотность его паров по воздуху равна 5,87.
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Гость:
Как-то так вроде))))
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