Сочинение на тему моя одноклассница. Примерно.
Русский язык
Сочинение на тему моя одноклассница. Примерно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мою одноклассницу зовут.........…Ей ........лет.Она увлекается ...........Она хорошо учится по.........(её любимый урок)
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