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Решить неравенство (х-2)^х^2-6х+8
Математика
Решить неравенство (х-2)^х^2-6х+8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х^2-2х*2-6х+8=х^2-10х+8 х^2 === х в квадрате
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