Помогите пожалуйста номер 103 мы такого не решали 8 класс
Математика
Помогите пожалуйста номер 103 мы такого не решали 8 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То что в квадратных скобках - х, просто нужно подставить в формулу этот х. Наименьший - -1, подставляем и видим, что наименьшее значение - -4, наибольшее -2.
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