Көңілді,білімді,спортшы,шаныіққан,еңбеққор. С этими 5 словами предложение составить надо

Қазақ тiлi

Көңілді,білімді,спортшы,шаныіққан,еңбеққор. С этими 5 словами предложение составить надо

Автор: Гость