Көңілді,білімді,спортшы,шаныіққан,еңбеққор. С этими 5 словами предложение составить надо
Қазақ тiлi
Көңілді,білімді,спортшы,шаныіққан,еңбеққор. С этими 5 словами предложение составить надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кешегі мейрам көңілді өтті. Ол - білімді бала. Спортшылар жарыстан қайтып келеді. Шыныққан адамға бұл жаттығулар қиын емес. Еңбекқор адам болған дұрыс.
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