Октай выше санана на 6 см а санан выше эмиля на 7 см их рост в сумме состовляет452. найди рост каждого мальчика?
Математика
Октай выше санана на 6 см а санан выше эмиля на 7 см их рост в сумме состовляет452. найди рост каждого мальчика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-рост эмиля,тогда рост санана- 7+х, а рост октая- 13+х Уравнение: 452=х+7+х+13+х 432=3х х=144-рост эмиля 144+7=151-рост санана 144+13=157-рост октая )))
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