Октай выше санана на 6 см а санан выше эмиля на 7 см их рост в сумме состовляет452. найди рост каждого мальчика?

Математика

Октай выше санана на 6 см а санан выше эмиля на 7 см их рост в сумме состовляет452. найди рост каждого мальчика?

Автор: Гость