Разбери слова посоставу подберезовик,домик,садок,лампочка
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Разбери слова посоставу подберезовик,домик,садок,лампочка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подберезовик:приставка-под,корень-берез,суффикс-ов и ик,нулевое окончание Домик:корень-дом,суффикс-ик,нулевое окончание Садок:корень-сад,суффикс-ок, нулевое окончание Лампочка:корень-ламп,суффикс-очк,окончание-а
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