Словообразовательное гнездо слова "Земля". Помогите пожалуйста

Русский язык
Словообразовательное гнездо слова "Земля". Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Землюшка, Земелька, Земли, Земледел, земляной, землерод
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