Одна пятая часть всех животных в зоопарке крокодила Гены составляет птицы Скольк?? всего животных зоопарка Если птицы 8
Математика
Одна пятая часть всех животных в зоопарке крокодила Гены составляет птицы Скольк?? всего животных зоопарка Если птицы 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 х 5 =40(ж.) Ответ 40 животных всего в зоопарке
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