Составьте предложения с данными обобщающими словами и соответствующими однородными членами.дам 20 баллов! кусты, хлебные растения, овощи, грибы, трава, ягоды, фрукты!

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Составьте предложения с данными обобщающими словами и соответствующими однородными членами.дам 20 баллов! кусты, хлебные растения, овощи, грибы, трава, ягоды, фрукты!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В поле растут хлебные растения:ячмень,овес и пшеница. В лесу много растут кустов:большие и маленькие Папа привез с города много овощей:морковь,картофель и помидоры Мы вчера ходили в лес и видели много разновидностей грибов:опята,подберезовики и лисички В степи много травы:колючки и полынь  Сегодня я с подругой собрала много ягод в лесу:малину,землянику и чернику Летом в магазинах продается много фруктов:яблоки,груши,виноград и абрикосы
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