Составьте предложения с данными обобщающими словами и соответствующими однородными членами.дам 20 баллов! кусты, хлебные растения, овощи, грибы, трава, ягоды, фрукты!

Гость: Гость:

В поле растут хлебные растения:ячмень,овес и пшеница. В лесу много растут кустов:большие и маленькие Папа привез с города много овощей:морковь,картофель и помидоры Мы вчера ходили в лес и видели много разновидностей грибов:опята,подберезовики и лисички В степи много травы:колючки и полынь Сегодня я с подругой собрала много ягод в лесу:малину,землянику и чернику Летом в магазинах продается много фруктов:яблоки,груши,виноград и абрикосы